Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime aggiornamento 27 GENNAIO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ultime notizie: primi incoraggianti segnali di assestamento.: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi...

Nell'attesa, l'alternativa è la surroga Costo dei mutui finalmente in discesa. Lo stillicidio degli ultimi due anni ha messo in difficoltà sia chi aveva in corso un finanziamento a tasso variabile sia ...La Bce conferma i tassi d' interesse al 4,5%, esclude nuovi rialzi e apre anche al taglio dei tassi: ecco cosa cambia per le rate dei mutui.