Mutui | l’impatto della cautela della BCE | quanto si risparmia con la surroga?

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nella prima riunione di politica monetariaBanca Centrale Europea del 2024, la terza consecutiva senza aumenti del costo del denaro, persiste l’incertezza sulla data di un potenziale taglio dei tassi d’interesse, dopo una leggera ri-accelerazione dell’inflazione in Eurozona che a dicembre 2023 ha toccato il 2,9%, rispetto al 2,4% di novembre. Il lieve rialzo sull’inflazione legato all’energia non sembra preoccupare particolarmente e la tendenza al ribasso di fondo prosegue grazie alle condizioni restrittive di finanziamento. La settimana prossima si esprimerà anche la Federal Reserve che, secondo le aspettative, manterrà a sua volta una posizione di stabilità. Tassi medi fissi in discesa, tassi variabili restano più costosi Dal mese di ottobre i tassi medi fissi hanno registrato una discesa di 73 punti base, passando dal 4,08% al 3,35%, e ...