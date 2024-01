Mutui | il tasso fisso in discesa da quattro mesi | il variabile ha superato il punto critico I nuovi scenari

Il tasso di interesse medio sui mutui per l’acquisto di nuove abitazioni è stato a Ottobre del 4,37%, contro il 4,21% di settembre. Lo rileva l’Abi ... (feedpress.me)

Roma, 19 dic. (askanews) – Si allunga di oltre due anni la media della durata dei Mutui nel 2023 e la preferenza degli italiani per il tasso ... (ildenaro)

La prospettiva è positiva grazie al probabile taglio del costo del denaro da parte della Bce con la prospettiva di un miglioramento per Mutui e ... (ilgiornale)

Otto centesimi di riduzione media non costituiscono una svolta. Ma sono un segnale che il vento sul mercato dei Mutui potrebbe cambiare. Ecco come ... (corriere)

Otto centesimi di riduzione media non costituiscono una svolta. Ma sono un segnale che il vento sul mercato dei Mutui potrebbe cambiare. Ecco come ... (corriere)

Ecco l'andamento del mercato dei mutui: il tasso fisso è in discesa da 4 mesi e il variabile ha superato il punto critico, a gennaio crescono del 75% le surroghe rispetto ...Gli interessi attivi sono i saggi che le banche incassano da chi chiede i prestiti ed i mutui, mentre quelli passivi sono quelli che gli istituti bancari pagano ai risparmiatori che depositano ed ...La Bce ha lasciato fermi i tassi e così i mutui non scendono: per le famiglie la stangata resta, con rate più care di oltre 400 euro.