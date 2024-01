Musica in lutto | scompare Dani Li | stella del pop brasiliano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il mondo dellabrasiliana è inper la prematura scomparsa della cantanteLi, nome d’arte dielle Fonseca Machado, deceduta all’età di 42 anni a seguito di complicazioni durante un’operazione di liposuzione. La notizia, riportata dal Metro, ha scosso fan e addetti ai lavori. Nata ad Afua, nel cuore della giungla amazzonica,Li aveva iniziato a cantare all’età di 5 anni, partecipando a talent show nella sua città natale. Trasferitasi a Macapa a 17 anni, era diventata famosa in tutto il Brasile per il suo successo ‘Eu sou da Amazonia‘ (Io sono dell’Amazzonia). Conosciuta per il suo carisma e talento, la cantante aveva pubblicato l’ultimo brano soltanto due mesi fa. L’operazione, che prevedeva una liposuzione addominale e dorsale, oltre a una riduzione del seno, si è ...

