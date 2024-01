MOVIOLA – Milan-Bologna | rigore per contatto Ferguson-Kjaer | Motta protesta e viene espulso

(Di sabato 27 gennaio 2024) Episodio daincon il calcio diconcesso ai rossoneri per iltrain area. Episodio controverso perché il tocco dello scozzese c’è tutto, ma è anche il danese ad abbassare la testa e per questodi conseguenza colpito. Massa decide di concedere la massima punizione, tantissime polemiche da parte dei felsinei, soprattutto da Thiagoche. Dal dischetto calcia Giroud ma Skorupski a sorpresa para. SportFace.

