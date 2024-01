Moviola Juve-Empoli | l’episodio chiave del match

Ma soprattutto, pensare a sé stessi e dare continuità alle vittorie e all’ottimo stato di forma. La Juventus torna in campo questo pomeriggio contro l’Empoli, avversaria che in queste ultime stagioni ...La Juve ospita l’Empoli per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus torna in campo e sfida l’Empol ...La notizia della partita che verrà rigiocata in Belgio per uno sbaglio del Var sta tenendo banco in tutta Europa. D’altronde il Genk era in possesso di tutte le carte per presentare ricorso dopo ...