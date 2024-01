Morto carbonizzato ad Agliana | la figlia di Maiorino attacca le intercettazioni e chi le ha diffuse

(Di sabato 27 gennaio 2024) Difende il padre ladi Daniele, 58 anni, originario di Prato, arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme l'8 gennaio a(Pistoia). Laha scritto una lettera, diffusa dal difensore, avvocato Katia Dottore Giachino, nella qualei mezzi di informazione anche rispetto all'interpretazione dellefatte e acquisite dagli inquirenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Il gip del Tribunale di Pistoia ha confermato nella serata di oggi, 22 gennaio 2024, il fermo nei confronti di Daniele Maiorino, 58 anni, ar resta to ... ()

Difende il padre la figlia di Daniele Maiorino, 58 anni, originario di Prato, arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme l'8 gennaio a ...Non si arresta la serie di infortuni mortali. Tre giorni fa un operaio è precipitato da un capannone morendo nel Milanese, il 21 gennaio a Lonato nel Bresciano un lavoratore è morto carbonizzato ...L'incendio nell'abitazione di Trieste sarebbe stato causato da un impianto di riscaldamento rudimentale: il 37enne è morto per l'inalazione di fumo ...