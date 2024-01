Morto a 80 anni Rod Holcomb | regista della serie ‘E R – Medici in prima linea’

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ilstatunitense Rod, vincitore di un Emmy per aver diretto latv "E.R. –inlinea" con George Clooney, èa Los Angeles all'età di 80dopo una lunga malattia. L'annuncioscomparsa è stato dato dalla Directors Guild of America. "Il suo uso pionieristicoSteadicam e di altre tecniche ha portato uno stile più cinematografico in televisione, contribuendo a stabilire un'estetica visiva che continua ancora oggi", ha dichiarato il presidenteDga, Lesli Linka Glatter, in un comunicato. "L'influenza di Rod comepilota dicome 'E.R., tra le tante, ha ...

