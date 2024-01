Morto a 80 anni Rod Holcomb | regista della serie ‘E R – Medici in prima linea’

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilstatunitense Rod, vincitore di un Emmy per aver diretto latv "E.R. –inlinea" con George Clooney, èa Los Angeles all'età di 80dopo una lunga malattia. L'annuncioscomparsa è stato dato dalla Directors Guild of America. "Il suo uso pionieristico

Vinse un Emmy per aver diretto la serie tv che lanciò George Clooney Il regista statunitense Rod Holcomb , vincitore di un Emmy per aver diretto la ... (sbircialanotizia)

Negli anni 70 diresse importanti opere di metanizzazione in Algeria e in tutto il nord Africa, poi Filippine e ancora Africa. Fino al 1986 abitò a Fano e si occupò, con un’azienda del gruppo Snam, ...Il regista statunitense Rod Holcomb, vincitore di un Emmy per aver diretto la prima serie tv “E.R. – Medici in prima linea” con George Clooney, è morto a Los Angeles all’età di 80 anni dopo una lunga ...Aveva sessanta anni e, dunque, vedeva dietro l’angolo la seconda vita della pensione. Non vicinissima, ma alla portata. Invece dietro a quell’angolo ha trovato la morte. Oltre ad Anna Rita, lascia la ...