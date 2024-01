Morto a 105 anni Bruno Segre | fu il partigiano Elio

Questa volta non è una bufala, come quella di pochi mesi fa. Questa notte, sabato 27 gennaio 2024, proprio nella ricorrenza del Giorno della Memoria, l'avvocato Bruno Segre è morto. Aveva 105 anni, ...Bruno Segre, avvocato, partigiano e monumento dell'antifascismo, è morto all'età di 105 anni. A dare la triste notizia è stato il figlio, Spartaco.i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...