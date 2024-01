Morte Anthony Bivona | inchiesta non sarà archiviata

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il Gip presso il tribunale di Roma ha accolto l’opposizione avanzata dai familiari alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero per ladi Antonino, ". E' il risultato arrivato a due anni e mezzo dai fatti grazie ai dubbi avanzati dai familiari della vittima e alle istanze degli avvocati Paola Paladina

(Adnkronos) - Il Gip presso il tribunale di Roma ha accolto l’opposizione avanzata dai familiari alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero per la morte di Antonino, "Anthony" Bivona. E' ...Alain Delon si è raccontato di recente in un’intervista a Verissimo: “All’inizio è stato difficile, poi ci si abitua. È accaduto ...Anthony e Alain-Fabien in cui si dicono «consapevoli che le cure sono vitali» e che interromperle «accelererebbe la morte del padre». Alain Delon, la compagna Hiromi Rollin denuncia i figli ...