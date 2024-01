Monza-Sassuolo | Palladino | “Vogliamo zittire le critiche | Di Gregorio partirà dal 1? Mercato in entrata chiuso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il, il tecnico delRaffaeleha fatto il punto sul: “Avevo chiesto a Galliani tre giocatori con determinate caratteristiche e lui ne ha portati quattro. Questi nuovi arrivi portano positività dopo il ko di Empoli e rispetto alla scorsa settimana abbiamo una squadra diversa. Maldini si sta adattando, Zerbin è un ragazzo intelligente che può fare sia il quinto che il trequartista. E poi c’è un attaccante di peso come Djuric che ci consente di interpretare nuovi schemi in attacco. Ilinper me è, mentre qualche altro ragazzo dopo Cittadini, che non ha potuto giocare con continuità, dovrà uscire“. L’allenatore dei brianzoli ha poi parlato della ...