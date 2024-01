Monterotondo | madre e figlio sparano con armi soft air contro un presidio di studenti | “Non riuscivo a uscire con l’auto”

Attimi di paura ieri davanti al liceo classico Gaio Valerio di Monterotondo, dove alcuni studenti, intenti a manifestare in maniera pacifica per la mancata approvazione della… Leggi ...I carabinieri di Monterotondo (Roma) hanno denunciato una donna di 54 anni e suo figlio di 20 anni per lesioni personali ed esplosioni pericolose.Venerdì di fuoco a Monterotondo: da un lato i petardi e i fumogeni lanciati da un gruppo di studenti del liceo classico Gaio Valerio Catullo in protesta davanti la sede dell'istituto scolastico, ...