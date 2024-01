Monobob | Kaysha Love domina a Lillehammer e si avvicina a Lisa Buckwitz in classifica generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)la gara di(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo difemminile 2023-2024. Un successo che proietta verso l’alto la statunitense per un titolo che si assegnerà davvero sul filo di lana. A questo punto lavede al comandocon 1043 punti contro i 1004 die Breeana Walker. Quarta Laura Nolte con 930, quinta Melanie Hasler con 906, sesta Andreea Grecu con 904. In poche parole ci attende un finale di stagione davvero emozionate.ha vinto la gara sul budello scandinavo con il tempo complessivo di 1:48.52 (54.12 nella prima manche e 54.40 nella seconda) e 42 centesimi di ...