Monkey Man | il trailer del film d’esordio da regista di Dev Patel

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ecco le prime immagini e ildiMan, primodaper Devcon la produzione di Jordan Peele L’attore inglese Dev, protagonista dicome The Millionaire e Lion, ha esordito dietro la macchina da presa con un thriller d’azione che ha visto Jordan Peele coinvolto in veste di produttore. Divenuto celebre in tutto il mondo dopo aver interpretato il ruolo del protagonista in The Millionaire di Danny Boyle, candidato all’Oscar per la sua interpretazione in Lion, e di recente visto in alcuni dei corti che Wes Anderson ha tratto dai racconti di Roald Dahl, Devha fatto il suo esordio alla regia. Ilche ha diretto, di cui vi mostriamo di seguito ilitaliano, si chiama ...