Moneta elettronica | in Italia avanza inesorabilmente il pagamento digitale

(Di sabato 27 gennaio 2024) I pagamenti cashless continuano a crescerein tuttae laviene oramai scelta per regolarizzare un acquisto da noveni su dieci L’abitudine sta radicalmente cambiando nel nostro paese. Nel 2023 infatti le transazioni senza contanti sono aumentate del 35,5%, mentre lo scontrino medio cashless è di 37 euro, in calo dell’8,1% rispetto all’anno precedente, segno di una crescente propensione a pagare con carta anche piccoli importi. E’ il dato che emerge da una recente ricerca condotta da Bank, secondo la quale la spinta decisiva alla transazioneè arrivata con la pandemia. Aumentano i pagamenti elettronici – Cityrumors.it – Un fenomeno in forte crescita soprattutto tra i giovani più abituati a maneggiare ...