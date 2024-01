Moioli chiude quarta nello snowboardcross

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quarto posto di Micheladi Coppa del Mondo disputato a st. Moritz. in svizzera. La campionesa olimpica di PyoengChang 2018 è stata preceduta nella big final dlala vincitrice ceca Eva Adamczykova, della svizzera Sophie Hediger e della francese Chloe Trespeuch, che resta leader della classifica generale proprio davanti a. S.D.S.

Michela Moioli si classifica quarta nello snowboardcross di Coppa del Mondo a St. Moritz. La vincitrice ceca Eva Adamczykova precede la campionessa olimpica, che rimane dietro a Chloe Trespeuch nella ...Medaglia di legno molto amara per Michela Moioli nella prova femminile del mondiale di SBX, che si è svolta venerdì (26 gennaio) a St. Moritz e vinta dalla ceca Eva Adamczykova.