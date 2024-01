Mo | Schlein | ' mozione Pd diventi Odg in tutta Italia per il cessate il fuoco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Laparlamentare del Pd vorremo si trasformasse in un Odg nei territori per ililumanitario immediato per far ripartire il processo di pace verso l'unica soluzione possibile, due popoli e due Stati che possano vivere in pace e sicurezza". Lo ha detto Ellya Cassino, parlando del conflitto in Medio oriente.