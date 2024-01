Mkhitaryan già eroe di Fiorentina-Inter | ora un compito cruciale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nella scorsa stagione Henrikhsi è ritagliato il ruolo diin. Sua la zampata decisiva in pieno recupero per la vittoria al Franchi con il punteggio di 3-4, in una gara rocambolesca. Domani, per lui, previsto unspeciale. MENTORE – Quando si parla di, non si può ricordare l’ultimo precedente giocato a Firenze tra le due squadre. Un 3-4 nel quale successe di tutto e dove ful’apporto di Henrikh. Doppietta e centro in pieno recupero per regalare una vittoria in una gara che sembrava maledetta. Domani l’armeno avrà ancora una volta un ruolo da protagonista e unimportantissimo. Unico membro, di fatto, del centrocampo titolare di Simone ...