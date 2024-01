Mirko e Perla | Greta | “Ecco cosa farò se torneranno insieme”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il triangolo traha interessato tantissimi spettatori. Dalla loro uscita da Temptation Island, fino all’ingresso al Grande Fratello la situazione si è fatta sempre più confusa. Ma adesso, finalmente, pare che le cose siano più chiare. MentreBrunetti cerca di schiarirsi le idee fuori dal Grande Fratello,Rossetti eVatiero stanno invece chiarendo alcune questioni rimaste in sospeso. Le due concorrenti del reality, da che si odiavano hanno finito per comprendere le ragioni l’una dell’altra e adesso sono arrivate a una vera e propria maturazione., infatti,ha rivelato la Rossetti su un possibile ritorno di fiamma tra i du ex fidanzati. Il triangolo trae ...

In un'intervista Mirko Brunetti ha parlato della possibilità di rinunciare a Uomini e Donne per Perla : le sue parole fanno sognare i fan L'articolo ... (novella2000)

Ieri, durante la puntata del GF, sono state mosse delle accuse contro Perla Vatiero per il suo comportamento da principessa viziata . Ma già in ... (comingsoon)

Giuseppe Garibaldi è finito al centro di una nuova polemica mediatica per via di una frase pronunciata a proposito di Perla Vatiero.Al Grande Fratello 2023, Beatrice e Stefano dicono la loro su Greta Rossetti, ma il web insorge alle loro parole.Prima Vittorio e Beatrice, ora Perla e Letizia. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti consiglia alla sua amica di tenersi alla larga dall’attrice che, secondo lei, può solo farle del male. Non solo, in una ...