Minori stranieri Mancano i tutori | È un’emergenza in tutta la regione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Età media sempre più bassa, numeri sempre più elevati e forte pressione dalle famiglie di origine affinché trovino un lavoro. È un quadro in costante evoluzione quello deinon accompagnati (Msna), che, secondo l’aggiornamento ministeriale al 31 dicembre 2023, nel Bresciano sono stabili a quota 200 (207 per l’esattezza). A livello regionale, se ne contano 2777. "Ma ce ne saranno realmente almeno 4mila – spiega il Garante per l’infanzia e l’adolescenza diLombardia, Riccardo Bettiga - contando quelli che non entrano nelle maglie del sistema". Avere dati più precisi è uno degli obiettivi del tavolo regionale istituito dall’assessorato alla famiglia, per affinare il sistema degli abbinamenti con ivolontari. "Oggi siamo a 600attivi a livello lombardo", ...

