Minaccia di “scannare” la ex compagna | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 - Annuncia ai carabinieri l'intenzione di "" la exdai carabinieri di Bologna un 40enne con un provvedimento lampo richiesto dalla procura. Il fatto risale a mercoledì mattina: l'uomo si è presentato in caserma, i carabinieri gli dovevano notificare una misura cautelare emessa dal gip a seguito di un’indagine per atti persecutori. In seguito a comportamenti vessatori commessi sull’exgli è stato notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico. Lei, italiana sui 50 anni aveva deciso di lasciarlo una ventina di giorni fa. Non accettando la fine della relazione sentimentale, il 40enne avrebbe iniziato a perseguitarla; la donna, quindi, temendo per la propria vita ...