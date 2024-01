Minacce e botte alla moglie per anni | arrestato nel Ravennate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - I carabinieri di Ravenna hannoa Russi, nel, un 46enne pregiudicato accusato di aver ripetutamente nel corso deglipicchiato e offeso la, anche davanti ai figli. Le indagini condotte dai militari in una cornice di particolare difficoltà, spiega una nota dell'Arma, a causa del timore e della ritrosia della donna nel raccontare tutti gli episodi subiti, hanno comunque permesso di ricostruire il comportamento dell', che, a partire dallo scorso mese di giugno, ha posto in essere nei confronti della vittima una serie di condotte verbalmente e fisicamente violente che sono culminate in percosse davanti alle figlie minorenni, continuedi morte nel caso lei lo avesse lasciato, fino al costante monitoraggio degli spostamenti della donna, ...