Milik tradisce | Vlahovic colpisce ma non basta | l’Empoli ferma la Juventus ridotta in dieci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Inaspettato passo falso prima del derby d’Italia per la, che ricorda il punto più basso dello scorso anno per la Vecchia Signora con il 4-1 nel giorno dei tribunali che ha sancito la fine di ogni illusione,i bianconeri allo Stadium e dimostra il cambio di passo con Davide Nicola, al secondo pari consecutivo strappato nella “sua” Torino e con quattro punti nelle prime due sulla panchina toscana. I ragazzi di Allegri, ridotti inuomini dal 18? per una follia di, oggi titolare ma per nulla in grado di sfruttare la chance, faticano tanto a riorganizzarsi e mettono in mostra tutte le difficoltà proprie di chi rimane in inferiorità numerica. Eppure, il gol era arrivato al momento giusto, con cinismo, coi soliti calci piazzati e col solito, poi ...