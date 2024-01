Milano | tensioni al sit-in pro Palestina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 17.45 Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro, circa 1200, che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando di sfondare il blocco. "Ho ricevuto una manganellata" ha detto Shukri dell'Udap, Unione democratica arabo palestinese. Durante il tentativo di sfondamento del cordone delle forze di polizia, sono stati lanciati in direzione degli agenti petardi e diverse bottiglie d'acqua.