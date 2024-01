Milano | Roma | Torino | Trento | il punto sui cortei

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 gennaio 2024) Manifestazioni in diverse città italiane in solidarietà con la Palestina nonostante i divieti delle autorità. A, almeno un migliaio di manifestanti si sono riuniti in piazzale Loreto, urlando slogan come 'Intifada' e 'corteo'. Gli organizzatori, seppur con amarezza, hanno accettato il rinvio deciso dalle istituzioni, ma giovani palestinesi e membri di associazioni hanno comunque preso parte al corteo. Layla dei Giovani Palestinesi ha sottolineato che la decisione delle istituzioni ha aggiunto motivazioni per essere in piazza, protestando non solo contro il genocidio, ma anche contro la repressione delle lotte. A, oltre cinquecento attivisti si sono riuniti in Piazza Vittorio Emanuele per esprimere il loro sostegno alla resistenza palestinese, nonostante il diniego della questura per il corteo nel giorno della Memoria. Presenti diverse ...