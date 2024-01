Milano | manifestanti pro Palestina al presidio non autorizzato | un gruppo cerca di sfondare il blocco

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel pomeriggio di sabato, attorno alle 16.45, si è verificato un confronto teso tra ipro-e le forze dell’ordine in Piazzale Loreto, luogo tradizionale di partenza dei cortei a sostegno della. Circa mille persone si sono radunate nonostante il rinvio della manifestazione ufficiale a domenica, annunciato dall’associazione Palestinesi in Italia attraverso una conferenza stampa. La decisione di rinviare l’evento, presa per non coincidere con il Giorno della Memoria, ha diviso i partecipanti. I giovani palestinesi, affermando il loro rifiuto di accettare il rinvio, insieme a membri dell’associazione che hanno condiviso questa posizione, si sono confrontati con le forze dell’ordine che avevano blindato l’area con diverse camionette di carabinieri e polizia. Anche gruppi come Cambiare Rotta e Potere al ...

Corteo a Milano. Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro Palestina che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta ...