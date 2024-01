Milano è un brand | ecco il regolamento per poterlo utilizzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Il nomerappresenta oggi un'eccellenza, simbolo di prestigio, valori e vitalità economica. Preservarne e gestire attentamente la denominazione è importante per tutelare l'immagine della città e promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio". A questo scopo la Giunta comunale ha licenziato ilper l'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi contenenti la denominazione "", che verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio comunale. Il, composto da nove articoli, è stato concepito anche "per garantire un'omogenea e accurata trattazione delle richieste di autorizzazione". Tra i principali punti trattati nel, si evidenzia che la richiesta di autorizzazione per la registrazione di marchi contenenti il nome ...