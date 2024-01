Milano-Cortina 2026 | Abodi sulla pista da bob | “La soluzione non deve essere politica | decisivi i prossimi giorni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ospite della trasmissione “Mi Manda RaiTre“, il ministro per lo sport e per i giovani, Andreaha parlato dellada bob delle Olimpiadi di: “Ladi carattere tecnico e non. Bisogna tenere in considerazione gli aspetti ambientali, gli investimenti e il futuro. Saranno“. “La speranza è che latecnica possa coniugarsi con l’esigenzache prevede una seconda opzione, oltre a2, in Italia. La terza opzione è invece inevitabilmente all’estero – ha proseguito, per poi fare chiarezza sull’aspetto economico – ...