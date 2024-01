Milan | San Siro aspetta Zirkzee | è lui il preferito | arrivano segnali positivi dalla Baviera

(Di sabato 27 gennaio 2024) Inutile girarci intorno, il tema di-Bologna è quello lì: Joshuagiocherà per la terza volta in stagione a...

Il Milan non vuole fermarsi, e contro il Bologna cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, per consolidare sempre di più... (calciomercato)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Inutile girarci intorno, il tema di Milan-Bologna è quello lì: Joshua Zirkzee giocherà per la terza volta in stagione a San Siro, lo stadio che potrebbe accoglierlo.Aperta la trattativa per l’attaccante pronto a partire. Domani sera il Milan cercherà di portare a casa la quinta vittoria consecutiva, alle 20:45 i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro.Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine della presentazione a Palazzo Mezzanotte del piano di mandato per il prossimo triennio della Fondazione Bruno Kessler, in merito al ...