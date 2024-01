Milan | rimpianti Lucas Paquetá

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 gennaio 2024)e irossoneri per il brasiliano di Rio de Janeiro che adesso gioca a Londra EstTolentino Coelho de Lima, per tutti. Per gli esteti del pallone il centrocampista di Rio de Janeiro è una manna dal cielo, il giocoliere brasiliano rimarrà un rimpianto dela lungo, soprattutto dopo che qualche curioso lo ha visto all’opera nell’East London con la maglia del West Ham United. Qualità, assist e una leadership in mezzo al campo che ben presto lo hanno fatto diventare uno dei prediletti dei tifosi degli Hammers, le verticalizzazioni per gli attaccanti sono la sua specialità perché mandare davanti al portiere il centravanti è la specialità del ragazzo brasiliano classe 1997., ...