Milan Furlani | «Razzismo | basta parole | serve agire»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ledi Giorgio, amministratore delegato del, prima del calcio d’inizio della partita contro il Bologna Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di-Bologna. Di seguito le sue. SU MAIGNAN – «Prima di parlare di calcio giocato non dobbiamo dimenticarci degli eventi del fine settimana scorso che fanno schifo e sono vergognosi. Non vogliamo che si dimentichi e oltre a parlarne vogliamo fare perchè sono cose da cambiare. Il ragazzo sta bene e vuole che si smetta di parlare ma che si faccia anche qualcosa». SCUDETTO – «Ilguarda il campo e l’avversario di oggi. Siamo concentrati su noi stessi e su fare bene contro un avversario forte». SU IBRA – «Zlatan è una persona molto curiosa. Il ...

Come riferito da Matteo Moretto, è spuntata un’indiscrezione importante sul rinnovo di Luka Jovic, tema caldo del calciomercato Milan. Furlani avrebbe assicurato all’attaccante serbo che il matrimonio ...Sangaré Milan, il club rossonero fa sul serio. Svelato il piano di Furlani per arrivare al giovane difensore del Levante Secondo quanto riportato da Marca, il Milan sarebbe interessato al sedicenne de ...dicono che Furlani e Moncada siano suoi grandi estimatori. Pioli, dunque, avrà un motivo in più per fare bella figura, ma la cosa che più gli interessa è vincere e continuare a macinare punti. Il suo ...