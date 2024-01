Milan | Furlani | 'Difensore | non facciamo tanto per fare Schifo a Udine | Maignan non vuole che se ne parli'

Come riferito da Matteo Moretto, è spuntata un’indiscrezione importante sul rinnovo di Luka Jovic, tema caldo del calciomercato Milan. Furlani avrebbe assicurato all’attaccante serbo che il matrimonio ...Sangaré Milan, il club rossonero fa sul serio. Svelato il piano di Furlani per arrivare al giovane difensore del Levante Secondo quanto riportato da Marca, il Milan sarebbe interessato al sedicenne de ...dicono che Furlani e Moncada siano suoi grandi estimatori. Pioli, dunque, avrà un motivo in più per fare bella figura, ma la cosa che più gli interessa è vincere e continuare a macinare punti. Il suo ...