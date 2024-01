Milan-Bologna sospesa | San Siro si accende e sostiene Maignan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sansiduranteper un’iniziativa in sostegno di Mike Maignan, oggetto orribili episodi razzisti nello scorso turno di Serie A. INIZIATIVA –si apre con un gesto meraviglioso da parte del pubblico sugli spalti e dei calciatori in campo. Dopo i gravissimi fatti verificatisi nella sfida giocata dai rossoneri a Udinese, il club rossonero ha voluto dimostrare la propria vicinanza a Mike Maignan. Il portiere francese che la scorsa settimana ha scelto di abbandonare il terreno di gioco dopo essere stato vittima di orribili insulti a sfondo razzista. Al minuto sedici, come il numero di maglia indossato da Maignan, tutto Sansi è illuminato. Gli spettatori dihanno acceso le torce dei ...