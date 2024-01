Milan-Bologna si ferma al 16? per Maignan | frase di Martin Luther King sul maxischermo VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024)si èta al minuto 16? in onore di Mike, che sabato scorso ha subito insulti razzisti nella partita di Udine. Poco dopo il quarto d’ora, al minuto che corrisponde al numero di maglia del portiere, i giocatori si sonoti per sessanta secondi e sono partiti gli applausi di tutto lo stadio e anche degli staff tecnici. Sul, invece, è stata mostrata unadi: “L’oscurità non può scacciare l’oscurità: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo”.pic.twitter.com/ZynqyvIAlv — En Rullibre (@axel34730) January 27, 2024 SportFace.

Davanti non si toccano Pulisic e Leao con Loftus-Cheek alle spalle di Giroud. Sorprese invece in casa Bologna: Thiago Motta tiene in panchina Saelemaekers e Orsolini, schierando una trequarti inedita ...Questa sera alle 20:45 il Milan ospiterà il Bologna a San Siro nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A.Milan-Bologna in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2023/2024.