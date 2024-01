Milan Bologna LIVE 2-1 | Theo completa la rimonta

(Di sabato 27 gennaio 2024), match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA QUI PRIMO TEMPO Primo tempo all’insegna dell’equilibrio tra rossoneri e felsinei. Partono bene i padroni di casa con Leao, che al 4? ci prova con il destro, murato dalla difesa. Al 16? poi il gioco si ferma e tutti i calciatori e tifosi si stringono attorno a Mike Maignan, denunciando il caso di razzismo avvenuto durante la precedente sfida con l’Udinese. Ripreso il gioco doppia chance dei rossoneri con Leao e Calabria, con Skorupski che dice di no al portoghese e poi il terzino calcia alto. Alla mezzora ...

