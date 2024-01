Milan-Bologna | le pagelle di CM | Pioli sbaglia i cambi | male Reijnders e Giroud

(Di sabato 27 gennaio 2024)Maignan 5,5: non perfetto sul gol di Zirkzee che gli passa tra le gambe. Calabria 6,5: Urbanski si accentra spesso lasciando spazio al nu...

Si è interrotta per qualche istante al minuto 16, il numero di maglia di Mike Maignan , la partita tra Milan e Bologna di oggi a San Siro . Una ... (open.online)

Milan Bologna , match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Milan Bologna Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Solo un pareggio per il Milan nel match della 22ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Pioli deve recriminare dopo il pareggio della ... (calcioweb.eu)

Termina in parità il match tra Milan e Bologna, valido per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli resta al terzo posto, a quota 46 punti, i rossoblù vanno a quota 33 punti, agganciando la ...Sotto i riflettori di “San Siro”, l’emozionante sfida tra Milan e Bologna è terminata con il risultato di 2-2. Un super Zirkzee ha stappato la gara, con i rossoneri che hanno fallito la chance di ...Questi i risultati degli anticipi del sabato: Juventus-Empoli 1-1, Milan-Bologna 2-2, Atalanta-Udinese 2-0. Nel programma domenicale ora spicca Fiorentina-Inter La Juventus non sfrutta l’occasione di ...