Milan Bologna | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra. I rossoneri vogliono continuare nel loro momento positivo e difendere il terzo posto conquistato nelle ultime giornate. Dopo la vittoria contro l’Udinese c’è voglia di dare ulteriore slancio e continuità. La stessa che vuole dare ildopo lo stop, forzato, dovuto alla Supercoppa Italiana. Un modo per lavorare sul campo e recuperare anche qualche giocatore per Thiago Motta. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le. Le...