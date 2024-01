Milan-Bologna | Calabria | “Critiche esagerate Noi stiamo facendo bene”

Davanti non si toccano Pulisic e Leao con Loftus-Cheek alle spalle di Giroud. Sorprese invece in casa Bologna: Thiago Motta tiene in panchina Saelemaekers e Orsolini, schierando una trequarti inedita ...Questa sera alle 20:45 il Milan ospiterà il Bologna a San Siro nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A.Milan-Bologna in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2023/2024.