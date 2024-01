Milan-Bologna 2-2 | pareggia su rigore Orsolini | Serie A News

Il Bologna passa in vantaggio al 19'. Lancio per Zirkzee, mischia in area rossonera, Fabbian murato, Aebischer e Calafiori lisciano la conclusione, palla a Zirzkee che beffa Maignan con un tunnel da ...Partita pazza a San Siro. Dopo l'Inter, il Bologna ferma anche il Milan con lo stesso risultato. Finisce 2-2 con tre rigori assegnati da Massa e ben due sbagliati. A passare in vantaggio sono ...Il Bologna pareggia 2-2 a San Siro contro il Milan: alla rete del vantaggio di Zirkzee ha risposto Loftus-Cheek che è stato autore di una doppietta; nel finale il rigore di Orsolini ha permesso ai ...