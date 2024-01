Migranti | il piano anti-sbarchi funziona | è l' effetto dell' accordo con Tunisi

(Di sabato 27 gennaio 2024) Mentre la Ue prepara uncon l'Egitto, sul moo di quello con laa promosso dall'Italia, glisulle coste italiane continuano a calare. Negli ultimi quattro mesi si è registrato un -34% rispetto allo stesso periodoo scorso anno. Significa oltre 13milain meno. Il trend è chiaro, tanto che se proseguisse su questa china a fine 2024 gli arrivi tornerebbero a un livello accettabile, praticamente in linea con gli anni precedenti al 2023, che come sappiamo ha visto un esodo imponente verso norde popolazioni'Africa centrale e subsahariana. Come ha sottolineato pochi giorni fa la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson, in audizione al Parlamento europeo, «le partenze di ...

Eric Adams – sindaco democratico di New York – ha studiato un nuovo piano per limitare l’arrivo degli autobus carichi di migranti nel tentativo di ... (ilfattoquotidiano)

Il 2024 non può essere come il 2023: questo è il principio sul quale si basano le mosse del governo per togliere i flussi di migranti dal contro llo ... (ilgiornale)

Il cancelliere tedesco si scaglia contro il progetto di "rimigrazione" della far right tedesca che, secondo un recente sondaggio, si attesterebbe al ... (ilgiornale)

l’ex ambasciatore italiano in Turchia Carlo Marsili non ha dubbi a riguardo: quella della Meloni in Turchia da Erdogan è una missione «importante e ... (secoloditalia)

verrebbe riempita di hotspot dove far convogliare i migranti in arrivo dalle rotte meridionali con la speranza di raggiungere l’Europa. Non è un caso che il Coordinatore della struttura di missione ...(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio – in vista del Vertice Italia-Africa di lunedì prossimo – una conversazione telefonica con il presidente dell’Algeri ...Meloni punta ad arruolare l'Europa nel Piano Mattei. Pichetto spinge sul ritorno al nucleare in Italia. Dal Fabbro (Iren), racconta l'impegno del gruppo in termini di sostenibilità.