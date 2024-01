Migliaccio di carnevale | il dolce della tradizione napoletana

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 gennaio 2024)si avvicina e le cucine partenopee sono in fermento per preparare il! Chi lo ha già gustato, sa bene di cosa si tratta e sente l’acquolina salire… Chi ancora non lo conosce, deve assolutamente assaggiarlo. Tutti se ne innamorano al primo morso! Gli ingredienti sono genuini, semplici da reperire e golosi: latte, semolino, ricotta, uova, burro e zucchero. Profuma di vaniglia e di arancio, ed è magnifico! La sua consistenza è indescrivibile: pare compatta, ed in effetti lo è al taglio, ma fin dal primo boccone ci accorgeremo che si scioglie in bocca e si trasforma in una crema voluttuosa. È il desserte si consuma il martedì grasso, per chiudere in bellezza i giornigoliardia e prepararsi al periodo quaresimale. Rappresenta forse ...