Microsoft sta lavorando su un modello di intelligenza artificiale più piccolo ed economico rispetto a quello di OpenAI

Gli utenti Microsoft 365 Insiders possono esplorare il Nuovo Accessibility Assistant nell’app Word In un’epoca in cui la digitalizzazione è sempre ... (windows8.myblog)

Concorso Tute Spaziali Starfield : Microsoft e ESA in Partnership Microsoft ha stretto una collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per ... (windows8.myblog)

La scorsa settimana, Microsoft ha rivelato di aver subito un attacco ai suoi sistemi aziendali da parte di hacker russi, noti come Nobelium. Gli aggressori sono riusciti ad accedere agli account di po ...Microsoft rivoluziona il gioco da remoto su Xbox introducendo il supporto ai controlli touch tramite un'applicazione beta per Android e iOS. Questa novità elimina la necessità di controller esterni Bl ...Microsoft ha scoperto di essere stata spiata da degli hacker russi per forse un paio di mesi e ora ha spiegato come è stato possibile tutto ciò.