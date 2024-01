Microsoft Edge 121 | Supporto AVIF e AV1 | E-tree in Wallet e Altro – Novità e Aggiornamenti

Microsoft Edge Super Drag and Drop : Rivoluzione nella Navigazione con un Semplice Trascinamento Microsoft ha introdotto una novità entusiasmante per ... (windows8.myblog)

Microsoft Edge : Nuovi Potenti Strumenti per Screenshot con Copilot , OCR e Altro in Arrivo Il logo di Microsoft Edge con Copilot rappresenta l’ultima ... (windows8.myblog)

Microsoft sta lavorando per implementare una nuova funzionalità per modificare le foto in Edge con l’intelligenza artificiale: ecco come abilitarla subito. Dopo aver implementato la funzione di ...Microsoft ha rilasciato la versione 121 del suo browser web Edge. Oltre alle vulnerabilità che Google ha risolto in Chromium, gli sviluppatori stanno ...Tra le novità di Microsoft Edge 121 sono inclusi il supporto AVIF e AV1, e-trees in Wallet e protezione dagli errori di battitura negli URL. Tra le novità di Microsoft Edge 121 sono inclusi il ...