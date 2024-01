Microcredito di Libertà | a Napoli un evento per presentarlo alle aziende

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il 30 gennaioore 17.30 presso il Teatro San Ferdinando di(piazza Eduardo de Filippo, 20) l’– sfilata “È un’impresa dire NO alla violenza” frutto della collaborazione fra l’Ente Nazionale per ile la cooperativa sociale EVA. Il titolo allude al fatto che si può uscire dalla violenza e ricostruire il proprio futuro anche creando una propria attività, come stanno facendo tante donne, grazie aldi, una misura studiata dal Dipartimento delle Pari Opportunità per promuovere l’inclusione finanziaria delle donne che hanno subito violenza, in particolare violenza economica. L’Ente Nazionale per ilne coordina l’operatività e ha sceltoe la grande esperienza della cooperativa EVA, e in ...