Michelle Causo | il killer della 16enne chiede il rito abbreviato La famiglia | «Non merita sconti di pena»

Il 28 giugno 2023 una ragazza di appena 17 anni, Michelle Causo , venne uccisa a coltellate e il suo corpo rinvenuto in un carrello della spesa, ... (funweek)

A Roma inaugurato il murales per Michelle Causo - la 17enne vittima di femminicidio

Roma, 18 dicembre 2023 – Il 17 dicembre 2023 è stato inaugurato a Roma nel cortile dell’ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, il murales in ... (ilfaroonline)