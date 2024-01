Michele Misseri torna in libertà | parlano i vicini di casa | “Abbiamo paura | ripiombiamo nell’incubo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Alla fine di febbraiotornerà un uomo libero dopo 8 anni di prigionia e dovrebbe riprendere possesso dellaa via Grazia Deledda, ad Avetrana, dove si è consumato l’omicidio di Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010, uno degli orrori più efferati della cronaca nera italiana. Le bugie didurante il processo per l’omicidio della nipote Sarah Scazzi ha cambiato versione più volte, confondendo le acque e rallentando l’indagine degli inquirenti. Anche dopo la condanna all’ergastolo della moglie Cosima Serrano e della figlia Sabrina per l’assassinio della ragazza, lui ha continuato a professarsi colpevole, ma nessuno ha creduto alle sue parole. Alla fine è stato condannato ad 8 ...