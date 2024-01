Michele Misseri prossimo alla scarcerazione | tornerà a vivere nella casa del delitto di Avetrana “C’è chi è pronto ad assumerlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si avvicina la data delladi, condannato a 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove per ildi. Per l’omicidio di Sarah Scazzi sono state giudicate colpevoli – e condannate all’ergastolo – Sabrinae Cosima Serrano, rispettivamente figlia e moglie di. La detenzione dell’uomo avrebbe dovuto concludersi nel 2025, ma tra qualche settimana il 69enne farà ritornosua, la stessa in cui la nipote è stata uccisa nel 2010:, infatti, potrà godere di uno sconto di pena per buona condotta e di un risarcimento economico per le condizioni in carcere. “Cercherà di tornare a una vita normale, una cosa complicata dopo sette anni di ...