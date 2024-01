Meteo Roma del 27-01-2024 ore 19 | 15

(Di sabato 27 gennaio 2024)venerdì trovato in ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all’insegna del tutto sulle regioni dove avremo nebbie e nubi basse anche Fitte persistenti su Pianura Padana e coste adriatiche nessuna mediazione nel corso delle ore serali notturne Al centro condizioni di tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi locali addensamenti batte sulle coste adriatiche tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi qualche addensamento in più sulle Isole maggiori nessuna variazione tra la terra e la notte concedi Però più sereni ovunque temperature minime massime stabili o in generale diminuzione su tutta la penisola le previsioni del tempo sulla cura del centroitaliano...

Questa fase mite avrà effetti anche sull'Italia: in particolare il caldo fuori stagione si farà sentire in montagna e al Centro-Sud (versante tirrenico): in città come Firenze, Roma e Napoli si ...Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio. Previsioni meteo Roma oggi Campo barico alto e livellato attorno ai 1028 hPa nel Lazio. Giornata di sabato al via con ...