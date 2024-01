Mercato | ufficiale Matic al Lione | la nota del club e il saluto del Rennes

Sharon Stone: a 65 anni e' affascinante come sempre ed ora e' anche ufficialmente sul 'mercato'. Intervistata dal Times, la diva che nel 1992 con Basic Instinct fece scandalo semplicemnte accavallando ...Angelino e Baldanzi Roma – Saranno degli ultimi giorni di mercato di fuoco per la Roma, considerate le operazioni sia in entrata che in uscita che la dirigenza giallorossa sta tentando di portare a te ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...